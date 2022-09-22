Монеточка и Noize MC создали группу и выпустили сингл

Группа получила название Voices of Peace Фото: Мария ЛЕНЦ

Уральская певица Лиза Монеточка вместе с певцом Noize MC основала музыкальную группу и уже выпустила первый трек. Группа получила название Voices of Peace, также называется и их благотворительный проект, созданный еще весной 2022 года.

- Мы, Иван Noize MC, Лиза Монеточка и Витя Исаев создали благотворительный проект Voices of Peace. Мы писали совместные песни и раньше, но после этого опыта наше сотрудничество вышло на новый уровень — теперь мы работаем над музыкой как полноценная группа, - рассказала певица в своем Telegram-канале.

Первый сингл музыкального коллектива называется «Криокамеры». Послушать трек не получится ни на одной стриминговой площадке: оба артиста разместили его через Telegram, поэтому послушать его можно бесплатно. Тоже самое касается и музыкального клипа.

Ролик к песне смонтирован из кадров советского мультфильма «Будет ласковый дождь» по мотивам одноименного антиутопического рассказа писателя Рэя Брэдбери.