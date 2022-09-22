В Екатеринбурге водитель KIA Ceed насмерть сбил 64-летнюю женщину

За рулем легковушки находился мужчина с 12-летним водительским стажем. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель иномарки KIA Ceed насмерть сбил 64-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Авария произошла 22 сентября на улице Серафимы Дерябиной около 14:30 по местному времени.

- Водитель двигался со стороны улицы Шаумяна в сторону переулка Встречный и допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Установлено, что за рулем легковушки находился мужчина с 12-летним водительским стажем. Он рассказал, что заметил женщину в последний момент, поэтому экстренное торможение не помогло избежать наезда. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.