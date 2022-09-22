В Екатеринбурге отопление включили в 70% жилых домов

При этом некоторые управляющие компании и ТСЖ откладывают старт отопительного сезона с целью экономии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отопление включили в 5 025 жилых домах, что составляет 70% от общего фонда. Об этом сообщает мэрия.

- На сегодняшний день отопление подается в 972 социальных объекта, - говорится в сообщении.

В том числе батареи стали горячими в 164 школах, 153 медицинских учреждениях, 410 детских садах, 72 учреждениях культуры, 23 посещениях интернатов, домов престарелых и детских домах. Также к отоплению подключили 150 других социальных объектов.

При этом некоторые управляющие компании и ТСЖ откладывают старт отопительного сезона. Они ждут грядущее похолодание и экономят ресурс.

Заместитель мэра Владимир Гейко поручил всем службам и организациям, ответственным за отопление, дать тепло в жилые дома до 30 сентября включительно.