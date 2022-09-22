Вдоль аллеи сделали газоны и высадили деревья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Нижним Тагилом в поселке Висим после реконструкции открылась Аллея славы. Как пишет TagilCity.ru на ее благоустройство Горноуральский городской округ потратил 9,4 млн рублей по программе софинансирования.

Аллея реконструирована в современном экологичном стиле. На дорожках установлены освещение и скамейки. Вдоль аллеи сделали газоны и высадили деревья.

Аллея славы находится в центральной части поселка Висим. Она ведет к мемориалу воинам, погибшим во время ВОВ и музею Мамина-Сибиряка, которые популярны у туристов.

Отметим, что реконструкция аллеи проводилась в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».