Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 10:39

В поселке Висим после реконструкции открылась Аллея славы

На ее благоустройство потратили 9,4 млн рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Вдоль аллеи сделали газоны и высадили деревья

Вдоль аллеи сделали газоны и высадили деревья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Нижним Тагилом в поселке Висим после реконструкции открылась Аллея славы. Как пишет TagilCity.ru на ее благоустройство Горноуральский городской округ потратил 9,4 млн рублей по программе софинансирования.

Аллея реконструирована в современном экологичном стиле. На дорожках установлены освещение и скамейки. Вдоль аллеи сделали газоны и высадили деревья.

Аллея славы находится в центральной части поселка Висим. Она ведет к мемориалу воинам, погибшим во время ВОВ и музею Мамина-Сибиряка, которые популярны у туристов.

Отметим, что реконструкция аллеи проводилась в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».