Спасатели тушат пожар в деревне Большое Седельниково, из-за которого Екатеринбург окутал смог

Для разведки очагов тления и координации действий личного состава беспилотную авиационную систему. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели тушат торфяной пожар в деревне Большое Седельниково, из-за которого Екатеринбург утром 22 сентября накрыл смог. Возгорание локализовано. Огонь действует на площади в 35 гектаров, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- К месту тления торфяника была направлена сводная мобильная группа главного управления. В проливке очагов тления от МЧС России задействованы 28 человек личного состава и восемь единиц спецтехники, - говорится в сообщении.

В том числе в борьбе с огнем используют пожарный автомобиль насосно-рукавный, комбинированный (ПАНРК). Эта техника имеет запас пожарных рукавов, которого может хватить на прокладку магистральной линии больше 1,5 километров. Также такая машина может качать до 130 литров в секунду, что необходимо для бесперебойной подачи жидкости к очагам возгораний.

Кроме того, пожарные используют для разведки очагов тления и координации действий личного состава беспилотную авиационную систему.

Утром 22 сентября жители Екатеринбурга начали жаловаться на едкий смог, который окутал город. Свердловский Роспотребнадзор начал проверять воздух на концентрацию вредных веществ. А губернатор Евгений Куйвашев назвал причину дымки. В смоге оказался виноват торфяной пожар в районе деревни Большое Седельниково. Спасатели выпустили рекомендации для жителей столицы Урала о том, как обезопасить себя в этот период.