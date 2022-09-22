Губернатор Куйвашев назвал причину едкого смога в Екатеринбурге

Жители столицы Урала пожаловались на запах гари утром 22 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург утром 22 сентября накрыл едкий смог с запахом гари. Причиной стал торфяной пожар в районе деревни Большое Седельниково. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Главная причина — в торфяном пожаре на юго-востоке, в районе деревни Большое Седельниково. Вчера МЧС локализовало пожар, - написал он.

Глава региона отметил, что с возгоранием сейчас борется сводный мобильный отряд ГУ МЧС по Свердловской области и Авиалесоохрана. Также он напомнил, что с 19 сентября в регионе действует штормовое предупреждение о повышенной пожарной опасности. С начала недели пожарные обнаружили 29 возгораний. 17 из них уже ликвидированы.

На запах гари жители Екатеринбурга пожаловались утром 22 сентября. В МЧС Свердловской области и Уральском гидрометцентре «КП-Екатеринбург» сообщали, что пока у них нет информации о причинах смога. Роспотребнадзор заявил, что проверяет качество воздуха.

Спасатели дали рекомендации жителям Екатеринбурга, как обезопасить себя от вредного смога. Они советуют носить медицинскую маску, пить 2-2,5 литра воды и 2-3 чашки хорошего зеленого чая в день, держать окна закрытыми, чаще принимать прохладный душ, отказаться от контактных линз и физических нагрузок.