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Общество22 сентября 2022 6:43

Губернатор Куйвашев назвал причину едкого смога в Екатеринбурге

В районе деревни Большое Седельниково действует торфяной пожар
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Жители столицы Урала пожаловались на запах гари утром 22 сентября

Жители столицы Урала пожаловались на запах гари утром 22 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург утром 22 сентября накрыл едкий смог с запахом гари. Причиной стал торфяной пожар в районе деревни Большое Седельниково. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Главная причина — в торфяном пожаре на юго-востоке, в районе деревни Большое Седельниково. Вчера МЧС локализовало пожар, - написал он.

Глава региона отметил, что с возгоранием сейчас борется сводный мобильный отряд ГУ МЧС по Свердловской области и Авиалесоохрана. Также он напомнил, что с 19 сентября в регионе действует штормовое предупреждение о повышенной пожарной опасности. С начала недели пожарные обнаружили 29 возгораний. 17 из них уже ликвидированы.

На запах гари жители Екатеринбурга пожаловались утром 22 сентября. В МЧС Свердловской области и Уральском гидрометцентре «КП-Екатеринбург» сообщали, что пока у них нет информации о причинах смога. Роспотребнадзор заявил, что проверяет качество воздуха.

Спасатели дали рекомендации жителям Екатеринбурга, как обезопасить себя от вредного смога. Они советуют носить медицинскую маску, пить 2-2,5 литра воды и 2-3 чашки хорошего зеленого чая в день, держать окна закрытыми, чаще принимать прохладный душ, отказаться от контактных линз и физических нагрузок.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ