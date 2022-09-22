Чтобы избежать проблем с глазами, врачи рекомендуют отказаться от любых контактных линз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели дали рекомендации жителям Екатеринбурга, как обезопасить себя от вредного смога, который накрыл город утром 22 сентября. Среди них носить медицинскую маску, пить больше воды, держать окна закрытыми и другие советы.

В ГУ МЧС по Свердловской области объяснили, что ношение маски или повязки является довольно эффективной защитой от смога. При этом маску лучше смачивать водой. Однако ношение маски людьми с легочными заболеваниями может ухудшить их состояние.

Также спасатели советуют пить не меньше 2-2,5 литра в день. Из них до 0,5 литра может быть минеральной воды. Плюс полезно пить 2-3 чашки хорошего зеленого чая в течение дня.

Кроме того, в течение дня нужно как можно чаще принимать прохладный душ по 5-20 минут. Вода поможет освежиться, снять напряжение и усталость

Помимо этого, в МЧС рекомендуют пользоваться кондиционерами и воздухоочистителями с современными фильтрами и эффектом ионизации. Жителям столицы Урала во время смога следует держать окна закрытыми. При проветривании нужно учитывать, что хуже всего ситуация со смогом в ранние утренние часы.

По словам спасателей, открытые окна можно завесить сетками или марлей, которые надо постоянно увлажнять. Делать это лучше в утренние часы, потому что днем это может способствовать духоте.

Также дома желательно провести влажную уборку. Однако физически лучше не перенапрягаться. Чтобы избежать проблем с глазами, врачи рекомендуют отказаться от любых контактных линз.