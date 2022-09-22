Смог окутал Екатеринбург этим утром Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор проверяет качество воздуха из-за запаха гари в Екатеринбурге. Об этом сообщили в telegram-канале регионального ведомства.

- Лабораторные исследования качества атмосферного воздуха проводятся силами филиалов ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Санврачи советуют при запахе гари не находиться долго на открытом воздухе, особенно ранним утром и использовать маски. А, находясь в помещении, не открывать окна и делать влажную уборку чаще. Желательно также больше пить, промывать глаза, нос и горло.

Напомним, на запах гари жители Екатеринбурга пожаловались утром, 22 сентября. В МЧС Свердловской области и Уральском гидрометцентре «КП-Екатеринбург» сообщили, что пока не владеют информацией о причинах возникновения смога.