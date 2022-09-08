С обысками силовики направились после квартиры в редакцию «Вечерних ведомостей» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Силовики провели обыск в квартире редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова. Они вскрыли дверь в квартиру, чтобы попасть в нее. Об этом сообщает «УРАЛLIVE». По данным telegram-канала, это не связано с его журналистской деятельностью. Тем не менее, после квартиры силовики направились с обысками в редакцию издания, которым руководит Владислав Постников.

Напомним, ранее Кировский районный суд Екатеринбурга повторно оштрафовал «Вечерние ведомости» за дискредитации вооруженных сил России. У «Вечерних ведомостей» усмотрели 54 факта нарушений по ст. 20.3.3 КоАП РФ в материалах, опубликованных в telegram-канале. Издание должно будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей помимо назначенного ранее штрафа в 150 тысяч рублей также за дискредитации вооруженных сил России.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых «КП-Екатеринбург» сообщили, что воздержится от комментариев до итогов разбирательства.

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