Стала известна причина обысков у главреда «Вечерних ведомостей» в Екатеринбурге

Главреда в квартире не оказалось, его ищут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Силовики нагрянули с обысками к главному редактору «Вечерних ведомостей» Владиславу Постникову в Екатеринбурге из-за уголовного дела бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева*. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в правоохранительных кругах.

- Уголовное дело находится на контроле главного следственного управления СКР в Москве. Постников – его тесный контакт по проекту в одном из телеграмм-каналов, - рассказал инсайдер.

При этом самого главреда в квартире не оказалось. Сейчас силовики ищут его, чтобы допросить. Источник отметил, что дело в отношении Пономарева* заведено по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По словам инсайдера, обыски могу пройти и в редакции «Вечерних ведомостей» в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что силовики провели обыск в квартире Владислава Постникова. Они вскрыли дверь в квартиру, чтобы попасть в нее. Также сотрудники правоохранительных органов направились в редакцию издания.

* внесен в список иноагентов