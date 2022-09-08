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Общество8 сентября 2022 6:47

Владислав Постников добровольно даст показания в полиции

Он вместе с адвокатом придет на допрос в главное следственное управление УМВД Екатеринбурга
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
По словам адвоката, Владислав проходит свидетелем по делу о фейках об армии РФ

По словам адвоката, Владислав проходит свидетелем по делу о фейках об армии РФ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный редактор «Вечерних ведомостей» Владислав Постников добровольно даст показания в полиции. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал адвокат Георгий Краснов.

- Насколько нам известно, из СМИ, Владислав проходит свидетелем по делу о фейках об армии в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов). Постникова не было дома во время обысков? Думаю, что это случайное стечение обстоятельств, - пояснил «КП-Екатеринбург» Георгий Краснов.

Напомним, что утром 8 сентября в квартире Владислава Постникова прошли обыски. Спецназ МВД вскрыл дверь жилища, но самого журналиста в квартире не было.