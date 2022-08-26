В Екатеринбурге приставы задержали должника по алиментам прямо во время церемонии бракосочетания

Из ЗАГСа мужчина сразу поехал в суд Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге приставы 25 августа задержали должника прямо во время церемонии бракосочетания. Мужчина должен был выплачивать алименты в размере ¼ доли заработной платы на содержание несовершеннолетнего сына 2006 года рождения, но не делал этого. При этом уважительной причины, чтобы не помогать ребенку, у него не было.

- Судебному приставу-исполнителю из запросов стало известно, что у должника на 25.08.2022 в отделе ЗАГСа Орджоникидзевского района Екатеринбурга назначена регистрация брака. Судебные приставы прибыли в указанную дату на церемонию бракосочетания, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Судебным приставом-исполнителем был составлен на мужчину административный протокол о правонарушении, предусмотренном статьей 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей). Суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Должника отправили в спецприемник для отбывания наказания.