В Качканаре поисковый отряд разыскивает пропавшую 92-летнюю пенсионерку

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Качканаре волонтеры поискового отряда разыскивают пропавшую 92-летнюю Галину Семеновну Суслову. Пожилая женщина вышла из дома еще 17 августа, с тех пор нет никакой информации об ее местонахождении, на связь с родственниками пенсионерка не выходит.

- Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, глаза серо-голубые. Пожилая женщина нуждается в медицинской помощи, - сообщают добровольцы.

На момент исчезновения она была одета в светло-коричневый плащ, платье, черные ботинки и черный платок.

Если вы знаете, где может находиться Галина Суслова, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».