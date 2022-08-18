Вдова экс-начальника СВЖД выплатит государству 19 млн, которые он получил в качестве взяток

Экс-начальник СВЖД получил взятки еще при жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным требование Уральской транспортной прокуратуры о взыскании со вдовы бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова 19 миллионов рублей. Эти деньги он получил в качестве взятки. Об этом сообщает транспортная прокуратура.

Экс-начальник СВЖД получил взятки еще при жизни. Уголовные дела на него были заведены в 2018 году. Ранее Останкинский районный суд Москвы не удовлетворил иск, так как бывший начальник СВЖД покончил жизнь самоубийством.

Однако прокуратура обжаловала решение в Московском городском суде и Втором кассационном суде. Там удовлетворили исковое заявление.

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