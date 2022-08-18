Ему грозит до 10 лет заключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский суд Екатеринбурга продлил срок содержания в психбольнице 15-летнему подростку, который пытался зарезать мать. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела.

- Должна быть еще одна экспертиза, которая установит вменяемый он или нет, - пояснил источник «КП-Екатеринбург». – Первая экспертиза показала, что он отдает отчет своим действиям.

Напомним, что в ночь на 25 ноября школьник набросился на мать с ножом. Женщина выжила, а подростка отправили в СИЗО. Позже выяснилось, что он набросился на мать из-за отобранного сотового телефона. А также жаловался на истязания в семье.

- Каждую субботу отец приезжал к нам с мамой и бил меня, - рассказывал на допросе обвиняемый. – В прошлом учебном году у меня были проблемы в лицее, меня не хотели переводить в седьмой класс из-за неуспеваемости. Я подтянул оценки, все было нормально. С сентября все началось заново.

В СУ СКР по Свердловской области не комментируют ход расследования.