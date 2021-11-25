Мать подростка увезли в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь на 25 ноября в многоэтажке на улице Академической произошло ЧП. 14-летний школьник изрезал мать. Женщина выжила, несмотря на 10 ударов ножом. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал источник в правоохранительных органах. Известно, что подросток угрожал покончить с собой.

- В половине второго ночи в отдел полиции № 1 поступил вызов от раненной женщины. На место ЧП сразу же выехал наряд. Мальчик учится в лицее, раньше на учете не состоял. Семья благополучная. Причиной поножовщины стал бытовой конфликт. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В действиях подростка могут усмотреть и покушение на убийство, - пояснил источник.

В СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют инцидент. Напомним, что в конце 2019 года в Кировском районе школьник пытался убить учительницу молотком. Однако в январе ему удалось избежать колонии - суд отправил его на принудительное лечение.

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