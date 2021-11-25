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Происшествия25 ноября 2021 12:02

Хотел убить себя, думал, что она мертва: СК возбудил дело на 14-летнего школьника, изрезавшего мать

Следствие будет просить суд отправить подростка в СИЗО, ему грозит до 10 лет заключения
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Отец мальчика уехал в командировку.

Отец мальчика уехал в командировку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный отдел СКР по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» в отношении 14-летнего ученика лицея № 130. В ночь на 25 ноября школьник внезапно набросился на мать с ножом и нанес ей десять ударов. В тяжелом состоянии женщину госпитализировали в 23 больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

По словам источника «КП»-Екатеринбург, следователи намерены выступить с ходатайством об аресте подростка. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

- Сначала его повезли в психиатрическую лечебницу, так как у него были суицидальные наклонности. Он сначала пытался покончить с собой, но передумал, когда узнал, что мать выжила. Отец мальчика работает иконописцем в епархии. Сейчас он находится за рубежом в командировке, - пояснил инсайдер «Комсомолки».

Ранее подросток не состоял на учете.

Ранее подросток не состоял на учете.

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Соседи семьи рассказали, что шум из квартиры слышал весь подъезд.

- Во втором часу ночи началась беготня. Шум, крики. Весь подъезд сбежался! Потом скорая приехала. Сказали, что сын на мать набросился с ножом! - рассказала «КП» соседка пострадавшей.

Отметим, что в силу возраста обвиняемому в тяжком преступлении грозит не более 10 лет заключения.

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