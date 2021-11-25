Соседи рассказали подробности нападения школьника на мать

Нападение на женщину произошло в этом доме Фото: Олег ГАЛИМОВ

Жители дома №28 по улице Академической в Екатеринбурге рассказали подробности нападения 14-летнего школьника на мать. Трагедия произошла в ночь на 25 ноября 2021 года.

С травмами лица и груди женщину госпитализировали в больницу. Всего у женщины медики зафиксировали десять порезов.

- Во втором часу ночи началась беготня. Шум, крики. Весь подъезд сбежался! Потом скорая приехала. Сказали, что сын на мать набросился с ножом! - рассказала «КП Екатеринбург» соседка потерпевшей.

Родственники школьника отказались комментировать случившееся.

- С ней все хорошо, - кратко ответили в квартире, где произошло нападение.

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.