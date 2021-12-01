Незадолго до нападения у ребенка отобрали телефон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученик седьмого класса лицея № 130 Екатеринбурга, пытавшийся зарезать мать, рассказал о причинах нападения. По словам 14-летнего мальчика, на протяжении последнего года он жил в постоянном стрессе. К истязаниям со стороны отца добавились проблемы с учебой.

Ожидается, что во время следствия ребенка проверят на вменяемость. Суд арестовал его до 24 января. Его мама по-прежнему находится в больнице с травмами средней тяжести. По версии следствия, мальчик нанес не менее пяти ударов кухонным ножом.

- Каждую субботу отец приезжал к нам с мамой и бил меня, - рассказал на допросе обвиняемый. – В прошлом учебном году у меня были проблемы в лицее, меня не хотели переводить в седьмой класс из-за неуспеваемости. Я подтянул оценки, все было нормально. С сентября все началось заново. Мама постоянно ругала меня, недавно отобрала мобильный телефон.

Во время избрания меры пресечения интересы школьника представляла сотрудница отдела опеки. Отец несовершеннолетнего находился в командировке в Узбекистане, мужчина работает иконописцем.

Школьника арестовали до 24 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство», подростку грозит до 10 лет заключения. В СУ СКР по Свердловской области не комментируют ход расследования.

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