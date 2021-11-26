Обвиняемый будет за решеткой до 24 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 24 января ученика лицея № 130, который пытался убить мать. Семиклассника задержали в ночь на 25 ноября, а женщину госпитализировали с порезами. В октябре обвиняемому исполнилось 14 лет, а значит он достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Школьник уже дал признательные показания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе заседания следователь озвучил некоторые подробности случившегося. Как выяснилось, мальчик жил с мамой отдельно от отца.

- Несовершеннолетний нанес как минимум пять ударов ножом матери, с которой состоял в неприязненных отношениях. Смерть женщины не наступила по независящим от него причинам, так как была своевременно оказана медицинская помощь, - отметил следователь СК.

В суде интересы подростка представляла сотрудница отдела опеки и попечительства. Отец ребенка, работающий иконописцем, находится в Узбекистане, но в ближайшее время собирается вернуться из командировки. Невооруженным глазом было видно, как сильно нервничает ребенок. Еще в среду он был на уроках, а теперь - арестант.

Подростка допросили в присутствии психолога.

- Он демонстрирует ненормальное поведение. Возможно, у него психическое расстройство в начальной стадии, - констатировала в перерыве заседания психолог.

После нападения на мать школьник пытался покончить с собой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», подростку грозит до 10 лет заключения. Официальные представители СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.