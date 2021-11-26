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Происшествия26 ноября 2021 13:31

Жили в неприязненных отношениях: школьника, напавшего с ножом на мать, отправили в СИЗО

Невооруженным глазом было видно, как сильно нервничал семиклассник
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Обвиняемый будет за решеткой до 24 января.

Обвиняемый будет за решеткой до 24 января.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 24 января ученика лицея № 130, который пытался убить мать. Семиклассника задержали в ночь на 25 ноября, а женщину госпитализировали с порезами. В октябре обвиняемому исполнилось 14 лет, а значит он достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Школьник уже дал признательные показания.

Школьник уже дал признательные показания.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе заседания следователь озвучил некоторые подробности случившегося. Как выяснилось, мальчик жил с мамой отдельно от отца.

- Несовершеннолетний нанес как минимум пять ударов ножом матери, с которой состоял в неприязненных отношениях. Смерть женщины не наступила по независящим от него причинам, так как была своевременно оказана медицинская помощь, - отметил следователь СК.

В суде интересы подростка представляла сотрудница отдела опеки и попечительства. Отец ребенка, работающий иконописцем, находится в Узбекистане, но в ближайшее время собирается вернуться из командировки. Невооруженным глазом было видно, как сильно нервничает ребенок. Еще в среду он был на уроках, а теперь - арестант.

Подростка допросили в присутствии психолога.

Подростка допросили в присутствии психолога.

- Он демонстрирует ненормальное поведение. Возможно, у него психическое расстройство в начальной стадии, - констатировала в перерыве заседания психолог.

После нападения на мать школьник пытался покончить с собой.

После нападения на мать школьник пытался покончить с собой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», подростку грозит до 10 лет заключения. Официальные представители СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

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