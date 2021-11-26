Следствие будет ходатайствовать об аресте несовершеннолетнего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больнице № 23 Екатеринбурга скончалась 50-летняя женщина, которую изрезал сын. В ночь на 25 ноября 14-летний сын набросился на нее с ножом, а затем пытался покончить с собой. Ожидается, что сегодня подростку изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте несовершеннолетнего. Уголовное дело переквалифицировали по статье «Убийство». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

- Сначала его повезли в психиатрическую лечебницу, так как у него были суицидальные наклонности. Он пытался покончить с собой, но передумал, когда узнал, что мать выжила. Отец мальчика работает иконописцем в епархии. Сейчас он находится за рубежом в командировке, - пояснил источник «КП»-Екатеринбург в правоохранительных органах. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, спустя сутки она умерла. - Да, это правда. Юлии Михайловны больше нет. Она была добрым и светлым человеком, - рассказали знакомые.

Мальчик воспитывался в полной семье и учился в одном из лицеев. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Напомним, что инцидент произошел в пятиэтажке на улице Академической в Кировском районе уральской столицы. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.