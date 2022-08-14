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Общество14 августа 2022 13:38

В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 544 человек

Новые данные о заболеваемости опубликовали в региональном управлении Роспотребнадзора
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 на Среднем Урале - 456011.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 на Среднем Урале - 456011.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области продолжается распространение COVID-19. Так, за минувшие сутки выявлено еще 544 новых случая заражения коронавирусом. Данные о заболеваемости опубликовали специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

- В Свердловской области продолжаются профилактические мероприятия в отношении новой коронавирусной инфекции, - уточняют в Роспотребнадзоре. - На 14 августа 2022 года в Свердловской области лабораторно подтверждено 456011 случаев заражения COVID-19.

Отметим, что цифра специалистами приводится общая — с начала пандемии. Сутки назад общее количество зафиксированных случаев заболевания в Свердловской области было на 544 случая меньше и составляло 455467.