В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 544 человек

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 на Среднем Урале - 456011. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области продолжается распространение COVID-19. Так, за минувшие сутки выявлено еще 544 новых случая заражения коронавирусом. Данные о заболеваемости опубликовали специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

- В Свердловской области продолжаются профилактические мероприятия в отношении новой коронавирусной инфекции, - уточняют в Роспотребнадзоре. - На 14 августа 2022 года в Свердловской области лабораторно подтверждено 456011 случаев заражения COVID-19.

Отметим, что цифра специалистами приводится общая — с начала пандемии. Сутки назад общее количество зафиксированных случаев заболевания в Свердловской области было на 544 случая меньше и составляло 455467.