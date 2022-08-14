В Нижнем Тагиле из-за сильного ветра перевернулись яхты на соревнованиях

Яхтсменам удалось поставить свои парусники прямо. Фото: 4 Канал, t.me/ekb4tv

В Нижнем Тагиле на городском пруду случилось ЧП. Во время соревнований яхтсменов ветер был настолько сильный, что несколько парусников перевернулись. Видео происшествия опубликовал «4 канал».

На записи видно, как на пруду из-за ветра сначала едва не падает в воду парусник. Яхта наклоняется на бок почти на 90 градусов, но человек, сидящий в ней, вовремя переносит центр тяжести на противоположный бок судна, благодаря чему оно выпрямляется. Однако через несколько секунд похожее происходит с другим парусником. И он ложится парусом на воду. Однако вскоре экипажу также удается поставить его прямо.

Из-за этого детские соревнования отменили. Всего же в Нижний Тагил на них прибыло 90 команд из Свердловской области и Пермского края.