Пожарные потушили горящее кафе на улице Уральских рабочих

На место ЧП выезжали восемь пожарных машин. Фото: Сергей Кудашов

В Екатеринбурге на Уралмаше на улице Уральских рабочих загорелось популярное кафе. О пожаре по телефону «01» очевидцы сообщили в 10.20. Огонь распространился на площадь в 400 квадратных метров. Тушить пламя прибыло восемь пожарных машин.

- Тушение пожара осложнялось наличием во внутренних помещениях газовых баллонов, - прокомментировал Владимир Пургин, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области. - Звеном газодымозащитной службы были вынесены два газовых и два кислородных баллона.

Уже в 12.03 огонь был потушен. После этого пожарные начали проливать сгоревшие конструкции. Никто из людей не пострадал. Причина пожара устанавливается.