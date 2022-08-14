В Истоке потушили сильный пожар, распространившийся на 100 квадратных метров

Горели хозяйственные постройки. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com/incekb

В воскресенье утром, 14 августа, над поселком Исток стал подниматься черный дым. Оказалось, на одном из частных владений начался пожар. К месту ЧП прибыли силы МЧС.

- Огонь распространился на площадь в 100 квадратных метров, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - На место происшествия выезжали две единицы техники и четыре человека из личного состава.

Загорелись хозяйственные постройки - сараи. На жилые дома огонь не перебросился. Никто из людей не пострадал. К 10.30 пламя уже было потушено.