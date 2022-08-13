Стражи порядка также изъяли похищенный телефон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в уличном грабеже. Им оказался 18-летний ранее не судимый местный житель. Об этом сообщает городское УМВД.

- В вечернее время около 19:00 в отдел полиции № 12 обратился местный житель, который сообщил о том, что на улице Крестинского неизвестный вырвал из его рук мобильный телефон, после чего поспешил скрыться в неизвестном направлении, - говорится в сообщении.

Также потерпевший назвал приметы грабителя. Подозреваемого удалось быстро изобличить и задержать. Его доставили в полицию. Молодой человек уже дал признательные показания. Стражи порядка также изъяли похищенный телефон.

Сейчас силовики проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям. На него завели уголовное дело.