Полиция Нижнего Тагила ищет мужчину, потратившего деньги с карты екатеринбуржца

Подозреваемым является мужчина на вид 40-45 лет, худощавого телосложения. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле полиция ищет мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты 31-летнего жителя Екатеринбурга. Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения в одном из магазинов, где использовал чужой «пластик».

- Мужчину на вид 40-45 лет, худощавого телосложения в желтой футболке и синих цветных шортах зафиксировали камеры видеонаблюдения в торговой точке по улице Газетной, когда он рассчитывался банковской картой за алкоголь, - говорится в сообщении МУ МВД «Нижнетагильское».

На кадрах видно, что на выходе из торговой точки мужчину ждал приятель в синих джинсах, полосатой рубашке с коротким рукавом и синей бейсболке. Житель Екатеринбурга потерял карту в кофейне на улице Карла Маркса. Он был в Нижнем Тагиле проездом.

Уралец обнаружил пропажу больше пяти тысяч рублей, когда ему пришли смс об оплате покупок в магазинах. Тогда житель столицы Урала обратился в полицию. Стражи порядка завели уголовное дело.

Силовик устанавливают личность подозреваемого. Они просят всех, кто что-то знает о мужчине, попавшем на запись видеонаблюдения, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону (3435)97-64-02 или на линию 02.