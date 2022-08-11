В МЧС советуют не выходить на улицу без крайней необходимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области третий раз за неделю продлили штормовое предупреждение. 12 августа 2022 года в регионе ожидаются грозы и усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

- Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Без крайней необходимости на улицу не выходить, а переждать непогоду в офисе или квартире, отключив на период грозы электробытовые приборы, - советуют спасатели.

Первое штормовое предупреждение в Свердловской области на текущей неделе спасатели объявили на 9 августа. В этот день на Урале ожидались сильные дожди, грозы и град. Затем в региональном ГУ МЧС продлили штормовое предупреждение до 10 августа. Синоптики обещали, что на регион обрушатся ливни, крупный град, а порывы ветра будут достигать 26 метров в секунду.

Затем спасатели продлили штормовое предупреждение до среды, 11 августа. В этот день синоптики прогнозируют ливни, грозы и крупный град. Также ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.