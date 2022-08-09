Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили

Порывы ветра могут достигать 26 метров в секунду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области штормовое предупреждение продлили до 10 августа. На регион обрушатся ливни, крупный град и сильный ветер. Об этом сообщает местное ГУ МЧС.

- По данным синоптиков 9 и 10 августа местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 26 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Спасатели призывают уральцев быть предельно осторожными и внимательными в период непогоды.

Ранее спасатели предупредили, что в Свердловской области 9 августа ожидаются сильные дожди, грозы и град. Также они давали рекомендации по мерам безопасности в период непогоды.