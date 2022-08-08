В МЧС советуют отказаться от отдыха на природе в период непогоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 9 августа ожидается сильные дожди, грозы и град. Об этом предупреждает ГУ МЧС по Свердловской области.

- В период предупреждения о непогоде возможны нарушения в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, на энергообъектах, - сообщают спасатели.

В МЧС советуют отказаться от отдыха на природе в период непогоды. Владельцам частных домов рекомендуют принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем. Во время грозы нужно закрыть все двери, окна, дымоходы и вентиляционные отверстия дома.

Во время ударов молнии нельзя подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам, антеннам и открытым окнам. Также лучше выключить электробытовые приборы.

Автомобилистам не стоит пытаться преодолеть подтопленные участки. А ливень лучше переждать на обочине. Во время града пешеходам нужно найти укрытие. Если это невозможно, защитить голову можно руками, сумкой или одеждой. Нельзя прятаться под деревьями, потому что в них может ударить молния.

Ранее главный синоптик «Уралгидрометцентра» Галина Шепоренко рассказала, что Екатеринбург с 8 по 10 августа 2022 года будет во власти июльского зноя, столбики термометров застынут на отметке в +30 градусов. При этом небо будет практически безоблачным. Она добавила, что дело идет к дождям.