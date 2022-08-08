На этой неделе в Екатеринбург придут дожди и грозы

Во второй половине недели в Екатеринбурге возможны дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург с 8 по 10 августа 2022 года будет во власти июльского зноя, столбики термометров застыли на отметке в +30 градусов. При этом, небо остается практически безоблачным.

В ближайшие дни погода в Екатеринбурге изменится – в городе похолодает, возможны дожди и даже грозы.

- Дело идет к дождям. Во вторник в Екатеринбурге не должно быть дождя, послезавтра не исключается небольшой дождь. В последующие дни вероятность осадков возрастает, и понижение температуры будет происходить в четверг-пятницу. Уже не так жарко будет. Гроза не исключается 11 августа при прохождении атмосферного фронта, - рассказала «КП-Екатеринбург» главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Отметим, что дождей в Екатеринбурге не было с конца июля. В День города 2022 в Екатеринбурге также ожидается теплая погода, температура будет выше +20 градусов, днем возможен дождь.

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