По прогнозам синоптиков, лето пойдет на спад во второй половине августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июне-июле 2022 года в Екатеринбурге были и аномальная жара до +33 градусов, и сильнейшие ливни с грозами, и даже похолодания до +10-15 градусов. Однако, несмотря на переменчивые погодные условия, уральцы все же насладились теплыми и даже жаркими летними деньками.

Теперь жители Екатеринбурга обеспокоены тем, каким будет погода в августе 2022 года, и когда стоит ожидать окончания лета.

По прогнозам синоптиков, август еще порадует нас своим теплом.

- Прошлое лето было длинное и жаркое. Оно началось в мае и закончилось в середине августа. Два года подряд такие погодные условия обычно не повторяются, - поясняет главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. - Поэтому август в этом году будет теплым, но не жарким. В первой половине погода будет достаточно теплой. Дневная температура будет 20-25 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 11-16 градусов. В первые недели августа ожидаются небольшое количество осадков и слабый ветер.

При этом, она также сообщает, что во второй половине месяца лето пойдет на спад.

- Мы знаем, что август – это уже закат лета. В конце месяца температура заметно понижается – на 5-6 шесть градусов. Ночи будут становиться холоднее. В июле в северных частях региона температура воздуха уже понижалась до +7 градусов. По предварительным данным, во второй половине августа такое понижение температуры будет повторяться все чаще, - добавляет Галина Шепоренко.

Главный синоптик региона также добавила, что сентябрь 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области также ожидается умеренно теплым.