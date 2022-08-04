Погода на День города 2022 в Екатеринбурге

В День города 2022 в Екатеринбурге будет тепло Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какой будет погода 20 августа 2022 года, когда Екатеринбург отпразднует День города – в публикации «КП-Екатеринбург».

В субботу, 20 августа 2022 года, в Екатеринбурге состоятся основные праздничные мероприятия, посвященные 299-летию уральской столице.

В это день по предварительным данным столбики термометров днем достигнут отметки в +24 градуса, утром и вечером будет +18. На протяжении суток будет переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Сильного ветра не будет.

Отметим, что в День города в Екатеринбурге пройдет ряд традиционных мероприятий, включая городскую свадьбу, гала-концерт с участием Александр Новикова и Александра Маршала, и праздничный салют, который покажут в акватории Городского пруда в 22:40.

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