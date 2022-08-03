Названо время праздничного салюта в День города 2022 в Екатеринбурге

Салют на День города 2022 в Екатеринбурге продлится 20 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 августа 2022 года Екатеринбург отметит свой 299-й день рождения. На этот день в столице Среднего Урала запланировано множество праздничных мероприятий. В мэрии города назвали время праздничного салюта в День города 2022 в Екатеринбурге.

Кульминацией праздника станет фейерверк, который в этот раз покажут жителям Екатеринбурга в акватории Городского пруда в 22 часа 40 минут. Праздничный салют продолжится до 23 часов.

Отметим, что в этот же день в Екатеринбурге на день города покажут Городскую свадьбу на Октябрьской площади, концерт, посвященный группе «Битлз», у дома №8 по улице Горького, городскую дискотеку на Набережной городского пруда. В 22:30 горожанам покажут светомузыкальное представление на Макаровском мосту.

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