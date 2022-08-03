Опубликована полная программа празднования Дня города в Екатеринбурге 2022

Уральцев ждет насыщенная программа Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 августа 2022 года Екатеринбург отметит свое 299-летие. Это один из самых масштабных праздников для уральской столицы.

В этот день жителей города ждет масштабная программа: это и спортивные состязания, и выставка ретроавтомобилей, и городская свадьба, и большая дискотека на Набережной пруда, и множество концертов. А главным хедлайнером празднования Дня города станет рок-музыкант автор хита «Белый пепел» Александр Маршал.

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 2022

10:00 – 11:00 - Церемония открытия Дня города Екатеринбурга - Площадь 1905 года

10:00 - Спортивный праздник - Улица 8 Марта

10:00 – 18:00 - Финал Чемпионата России по автозвуку и тюнингу - Площадка перед гипермаркетом «Лента» (дублер Сибирского тракта, 19/1)

11:00 – 15:00 - Выставка ретроавтомобилей - Проспект Ленина

11:00 – 18:00 - Детский квартал - Литературный квартал

11:00 – 22:30 - Концертная программа - Площадь 1905 года

11:00 – 22:30 - Концертная программа - Октябрьская площадь

12:00 – 13:00 - Торжественный ритуал возложения цветов к памятнику основателям города В.Н. Татищеву и Г.В. де Геннину - Площадь Труда

10:00 – 16:00 - Молодежные турниры, посвященные Дню города - Набережная реки Исети, от улицы Малышева до улицы Куйбышева

12:00 – 22:30 - День города в Академическом районе #ФестивальДобрососедство - Преображенский парк

12:00 – 22:30 - Танцевальное пространство DANCЕКБ - Площадь перед зданием киноконцертного театра «Космос» (улица Дзержинского, 2)

12:00 – 22:30 - Праздничная программа. Театральный фестиваль «Лица Улиц» - Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского (улица Мичурина, 230)

13:00 – 14:00 - Городская свадьба - Октябрьская площадь

13:00 – 16:00 - Концертная программа «Битлз с тобой, Екатеринбург!» - Площадка у дома № 8 по улице Горького

17:00 – 22:30 - Rock Museum - Улица Вайнера, 11, 16

21:00 – 22:30 - Городская дискотека - Набережная Городского пруда

22:30 – 22:40 - Светомузыкальное представление на Макаровском мосту - Макаровский мост

22:40 – 23:00 - Праздничный фейерверк - Акватория Городского пруда

Более подробную программу празднования Дня города в Екатеринбурге 2022 вы сможете посмотреть здесь.

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