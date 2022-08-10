Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области синоптики продлили предупреждение о непогоде. 11 августа регион накроют сильные дожди, ливни и грозы. Также ожидается крупный град и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, сообщает региональное ГУ МЧС.

- Находясь в здании при дожде и ветре, закройте все окна и двери, проверив надежность их закрытия. В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки, - говорится в сообщении.

Садоводам и огородникам спасатели советуют отказаться от работ на открытом воздухе и проверить ветрозащитные конструкции. Пешеходам стоит подальше держаться от легких конструкций и ветхих зданий.

Автовладельцам во время непогоды нужно неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Не следует парковать машины около деревьев и рекламных щитов.

Спасатели предупреждали, что в Свердловской области 9 августа ожидаются сильные дожди, грозы и град. Затем они продлили штормовое предупреждение до 10 августа. Синоптики обещали, что на регион обрушатся ливни, крупный град и сильный ветер с порывами до 26 метров в секунду.