В Екатеринбурге мужчина украл из магазина портативную колонку

Подозреваемого быстро задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге в полицию поступило сообщение о краже из магазина техники. Как сообщает УМВД города, 31 июля неизвестный зашел в помещение с электроникой, убедился, что за ним никто не наблюдает, схватил портативную колонку и убежал.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили персонал магазина и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника, - рассказали в полиции.

Подозреваемого быстро задержали, им оказался неработающий, ранее судимый за кражу екатеринбуржец. В отделе он пояснил, что украл колонку с корыстной целью. Сотрудники полиции ведут поиск похищенного имущества, а также проверяют подозреваемого на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. На мужчину заведено уголовное дело по статье «Кража»