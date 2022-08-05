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Происшествия5 августа 2022 19:06

В Екатеринбурге мужчина украл из магазина портативную колонку

Ущерб оценен в шесть тысяч рублей
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Подозреваемого быстро задержали

Подозреваемого быстро задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге в полицию поступило сообщение о краже из магазина техники. Как сообщает УМВД города, 31 июля неизвестный зашел в помещение с электроникой, убедился, что за ним никто не наблюдает, схватил портативную колонку и убежал.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили персонал магазина и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника, - рассказали в полиции.

Подозреваемого быстро задержали, им оказался неработающий, ранее судимый за кражу екатеринбуржец. В отделе он пояснил, что украл колонку с корыстной целью. Сотрудники полиции ведут поиск похищенного имущества, а также проверяют подозреваемого на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. На мужчину заведено уголовное дело по статье «Кража»