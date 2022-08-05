Профессор МГУ назвал Ельцин центр антироссийской колонией

Профессор МГУ – не единственный, кто негативно настроен против уральской площадки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Профессор МГУ Сергей Черняховский в прямом эфире шоу «СоловьевLive» высказал свое мнение против Ельцин центра, назвав его антироссийской колонией.

- Такой центр мог бы существовать как центр изучения деятельности Ельцина, Александра II, Сталина, но подобные центры должны быть не пропагандистскими площадками, а центрами объективного изучения того, что есть, - сказал преподаватель.

Сергей Черняховский также отметил, что Ельцин центр – «определённая площадка и плацдарм борьбы против национального суверенитета страны».

Профессор МГУ – не единственный, кто негативно настроен против уральской площадки. Ранее российская актриса Мария Шукшина присоединилась к призыву режиссера Никиты Михалкова признать Ельцин Центр иноагентом.