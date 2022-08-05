В Невьянске в день ВДВ заводчанин поджог автомобиль супругов из-за долга в 1500 рублей

Фото: Валерий Горелых

В Невьянске заводчанин поджог автомобиль супружеской пары из-за долга в 1500 рублей. В день ВДВ, 2 августа, под покровом темноты подвыпивший работник местного завода проходил мимо иномарки Honda Fit. Внезапно его осенило, что машина принадлежит родителям мужчины, который задолжал ему 1500 рублей.

- Он набрал по сотовому телефону своему знакомому должнику, но тот не ответил, - рассказывает руководитель пресс-службы областного главка Валерий Горелых. - В итоге, разгневанный работник завода решил тут же насолить обидчику. С этой целью были оторваны «дворники», разбито лобовое стекло, а на финал мститель открыл крышку бензобака, вставил туда бумагу, после чего её поджог в надежде, что через несколько минут произойдет взрыв. К счастью, машина на воздух не взлетела по независящим от поджигателя причинам. Фитиль просто потух.

Поджигатель с места преступления сбежал. Найти его помогли очевидцы. Отпираться поджигатель не стал и во всем признался. Но компенсировать ущерб отказался. Сейчас в отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по статье 30, части 2 статьи 167 УК РФ - приготовление к умышленному уничтожению или повреждению чужого имущества, совершенное путем поджога. За подобные выходки заводчанин может угодить в тюрьму на пять лет. До судебного разбирательства невьянский мститель будет находиться под подпиской о невыезде.