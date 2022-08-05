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Происшествия5 августа 2022 14:33

На Эльмаше в трамвае внезапно умерла кондуктор

Ей было 58 лет
Авторы (2):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
В ситуации разбираются следователи

В ситуации разбираются следователи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге около 14 часов 5 августа в районе остановки «Энтузиастов» на Эльмаше скончалась 58-летняя женщина. Когда пассажирке стало плохо, ей вызвали реанимационную бригаду, но медики ничем не смогли ей помочь. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка полковник Валерий Горелых.

Из-за ЧП трамвайное движение было временно приостановлено. На место выезжали следователи, которые опросили очевидцев, после чего тело было направлено на экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

- Личность умершей женщины полицейские ОП № 14 УМВД по Екатеринбургу установили оперативно. Ею оказалась местная жительница 1964 года рождения. По имеющимся данным, смерть не носит криминальный характер. По предварительным сведениям, женщина села на конечной станции в трамвай, следующий по маршруту № 25, - рассказал Валерий Горелых.

У женщины в силу возраста были проблемы со здоровьем. Она много лет проработала водителем трамвая, а потом - кондуктором.