Олимпийские чемпионы устроили в Нижнем Тагиле мастер-классы для детей

После официального открытия участники разошлись по площадкам и залам. Фото: мэрия Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле олимпийские чемпионы провели мастер-классы для воспитанников спортивных школ. Об этом сообщает мэрия.

Мероприятие состоялось за неделю до празднования 300-летия Нижнего Тагила. Чемпионов пригласил мэр Владислав Пинаев. Они провели мастер-классы по боксу, плаванию, художественной гимнастике, хоккею и греко-римской борьбе.

После официального открытия участники разошлись по площадкам и залам. Чемпионы показали упражнения, объяснили их выполнение, дали рекомендации и ответили на вопросы школьников.

В мероприятии участвовали олимпийский призер по греко-римской борьбе Александр Третьяков, олимпийский чемпион, многократный рекордсмен мира и Европы Владимир Попов, чемпион мира, Европы и олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, олимпийская чемпионка Ольга Глацких, обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» Артем Железков и призеро чемпионатов мира по хоккею Сергей Гусев.