В Екатеринбурге легковушку придавило конструкцией, упавшей с грузовика

В жуткой аварии чудом никто не погиб Фото: скриншот с видео

В переулке Базовом утром, 25 июля, легковушку придавило конструкцией, рухнувшей с грузовика.

- На месте работают сотрудники экстренных служб. Движение на участке затруднено, - сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

В отделении пропаганды городского ГИБДД «КП-Екатеринбург» рассказали, что сотрудники уже работают на месте ДТП и выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительной информации в аварии никто не погиб. Сейчас участников ДТП осматривают медики.

Напомним, в Екатеринбурге в жестком ДТП с двумя Chevrolet, в котором легковушка улетела в яму, пострадали три человека. Авария произошла 24 июля в 08:30 на Сулимова, 61 у торгового центра «Парк Хаус».