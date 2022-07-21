Изначально огонь охватил 600 «квадратов» свалки, но из-за сложной погодной обстановки быстро распространился на соседние территории. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожарным удалось локализовать возгорание на полигоне ТБО в Березовском на площади двух тысяч квадратных метров. Изначально огонь охватил 600 «квадратов» свалки, но из-за сложной погодной обстановки быстро распространился на соседние территории.

- Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Березовском локализован на площади 2000 «квадратов». На месте работает 51 человек. Огнеборцы принимают меры по тушению огня, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Специалисты свердловского Роспотребнадзора проверят качество воздуха после этого серьезного пожара. Также пожаром заинтересовались в прокуратуре.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям собственника земельного участка, занятого полигоном бытовых отходов, в том числе на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, - отметили в пресс-службе ведомства.