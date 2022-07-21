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Происшествия21 июля 2022 11:23

Роспотребнадзор проверит качество воздуха после пожара на огромной свалке в Березовском

Возгорание возникло на полигоне твердых бытовых отходов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По данным свердловского главка МЧС, площадь пожара составляет 600 квадратных метров

По данным свердловского главка МЧС, площадь пожара составляет 600 квадратных метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты свердловского Роспотребнадзора проверят качество воздуха после серьезного пожара, который возник на полигоне ТБО в западной промзоне Березовского.

- Организовано проведение лабораторных исследований воздуха. Санитарные врачи советуют при появлении запаха гари в жилой зоне избегать длительного нахождения на открытом воздухе. О результатах исследований будет сообщено дополнительно, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, по данным свердловского главка МЧС, площадь пожара составляет 600 квадратных метров.

- В тушении огня задействованы 12 человек личного состава, 4 единицы спецтехники. Информация уточняется, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области.