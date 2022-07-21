Роспотребнадзор проверит качество воздуха после пожара на огромной свалке в Березовском

По данным свердловского главка МЧС, площадь пожара составляет 600 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты свердловского Роспотребнадзора проверят качество воздуха после серьезного пожара, который возник на полигоне ТБО в западной промзоне Березовского.

- Организовано проведение лабораторных исследований воздуха. Санитарные врачи советуют при появлении запаха гари в жилой зоне избегать длительного нахождения на открытом воздухе. О результатах исследований будет сообщено дополнительно, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, по данным свердловского главка МЧС, площадь пожара составляет 600 квадратных метров.

- В тушении огня задействованы 12 человек личного состава, 4 единицы спецтехники. Информация уточняется, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области.