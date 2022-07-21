В Березовском загорелась огромная свалка

Площадь пожара 600 кв.м Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Березовском загорелась свалка в районе Западной промзоны. На место ЧП уже выехали пожарные. По данным свердловского главка МЧС, площадь пожара составляет 600 квадратных метров.

- В тушении огня задействованы 12 человек личного состава, 4 единицы спецтехники. Информация уточняется, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что 21-25 июля местами в Челябинской области и 21-23 июля местами в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале).

Добавим, что 20 июля в СНТ «Пластик» в пожаре погибла 4-летняя девочка. Подробно об этой трагедии можно прочитать здесь.