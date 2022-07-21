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Общество21 июля 2022 12:47

Прокуратура заинтересовалась пожаром на полигоне ТБО в Березовском

В ведомстве проведут проверку
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В настоящее время с возгоранием борются подразделения МЧС

В настоящее время с возгоранием борются подразделения МЧС

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Свердловской области проведет проверку после серьезного пожара, который возник на полигоне твердых бытовых отходов в Березовском. В настоящее время с возгоранием борются подразделения МЧС.

- Ранее природоохранная прокуратура направляла в суд исковое заявление о запрете действий по размещению (захоронению) отходов на бывшем полигоне твердых коммунальных отходов, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По решению суда, мэрию обязали в течение трех лет привести земельный участок, занятый полигоном ТКО, в пригодное для использования состояние путем его рекультивации

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям собственника земельного участка, занятого полигоном бытовых отходов, в том числе на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, - добавили в прокуратуре.