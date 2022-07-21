Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Площадь пожара на полигоне ТБО в Березовском выросла до двух тысяч квадратных метров, при этом изначально в МЧС сообщали, что возгорание зафиксировано на 600 «квадратах». Тушение осложняется погодными условиями.

- В настоящий момент площадь пожара на полигоне Березовском составляет 2000 квадратных метров. В тушении пожара задействованы 12 единиц спецтехники, 51 человек личного состава, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, специалисты свердловского Роспотребнадзора проверят качество воздуха после серьезного пожара, возникшего на полигоне твердых бытовых отходов в районе Западной промзоны города Березовский.

Также пожаром заинтересовались в прокуратуре.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям собственника земельного участка, занятого полигоном бытовых отходов, в том числе на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, - отметили в пресс-службе ведомства.