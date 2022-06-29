«Территория»: 18 лет в сфере ЖКХ

Фото предоставлено пресс-служба УК «Территории». Субботник в Основинском парке

История Территории началась в июне 2004 г., когда домами еще управляли районные РЭМПы – муниципальные предприятия. Дмитрий Сень, основатель управляющей компании, тогда сделал ставку на клиентском сервисе и абсолютно новой концепцией управления. И не прогадал.

Фото предоставлено пресс-служба УК «Территории». Основатель УК «Территории» Дмитрий Сень

Такой принцип позволил компании не только выстоять в условиях рынка, но и задать верный вектор развития.

«Жилищный кодекс РФ, на который сейчас принято опираться, был выпущен только в 2006 г. Готовых инструкций и решений не было. Документация и стандарты работы – все разрабатывалось самостоятельно», - продолжает Дмитрий Владимирович.

С самого начала Территория держалась принципа постоянного развития – внешнего и внутреннего.

«Мы все время находимся в изменениях. Еще не было и года, чтобы мы что-то не модернизировали», - объясняет Дмитрий Сень.

Понятный и доступный обновленный сайт компании, более 70 сайтов жилых комплексов, соцсети, мобильное приложение, 7 флагманских офисов компании (один из которых работает и по субботам) – позволяют сделать общение с жителями удобным прежде всего для них самих.

Полностью автоматизирован процесс работы с заявками клиентов – ответственные сотрудники подключаются к ее решению тут же. Создается система электронных чек-листов. Клиентские менеджеры ежедневно проходят «маршрут жителя» и фиксируют в чек-листах состояние подъездов, холлов, дворов. Такой же осмотр проводят технические специалисты, проверяя инженерные системы, крыши и подвалы домов. Все для того, чтобы перегоревшая лампочка или неаккуратно выброшенный мусор были своевременно заменены или убраны.

«Современный клиент – требовательный, образованный. А клиенты «Территории» - это к тому же те, кто готов выстраивать результативное взаимодействие с УК и вместе с нами создавать комфорт и безопасность для собственного дома», - подмечает Дмитрий Сень.