В Екатеринбурге сократят срок подключения новостроек к инженерным сетям

Благодаря соглашению уменьшатся сроки строительного цикла Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сократили до 10 рабочих дней срок согласования подключения новостроек к инженерным сетям теперь. Благодаря этому уменьшится весь строительный цикл и его стоимость. Об этом сообщает «Гильдия строителей Урала».

- Прежде на согласование документации с каждой сетевой организацией уходило не менее 30 дней. При этом согласующий мог неоднократно возвращать документы обратно, каждый раз добавляя новые замечания, - говорится в сообщении.

Теперь так делать будет нельзя. Организации будут сразу выдавать замечания. Повторно делать это запрещено. Соответствующее соглашение подписали мэрия Екатеринбурга, АСРО «Гильдия строителей Урала» и представители сетевых организаций.

Помимо этого в документе указана последовательность согласования документов. Сначала бумаги нужно передать владельцу сети, а затем после согласования – другим участникам процесса.