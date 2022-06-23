В Екатеринбурге продают виниловую пластинку с автографом Юрия Шатунова

Фото: скриншот сайта Avito

В Екатеринбурге выставили на продажу винил с песнями и автографом легендарного исполнителя 90-х Юрия Шатунова. Объявление о продаже было размещено 30 мая на сервисе бесплатных объявлений Avito.

Цена раритетного винила с песнями группы «Ласковый май» - 5 000 рублей.

- Это пластинка жены, которая фанатела от его песен в свое время. Она была на концерте лет 20 назад. Стояла у самой сцены и протянула пластинку Юрию Шатунову. Он оставил свой автограф. Сейчас винил просто лежит. И мы подумали, что его можно продать коллекционерам, - рассказал «КП-Екатеринбург» владелец объявления Петр.

Цену за раритетный винил Петр поднимать не планирует. Уже несколько потенциальных покупателей звонили владельцу. По словам мужчины, один из них просил снять объявление с публикации на некоторое время. А второй заявил, что в настоящий момент у него финансовые проблемы. В итоге нового покупателя виниловой пластинки Петр пока не нашел.

Как сообщили РИА Новости, 49-летний исполнитель группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер 23 июня от остановки сердца.